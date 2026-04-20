Na trasie Łaskarzew – Sobolew pociąg InterCity potrącił pieszego. Wypadek spowodował utrudnienia w ruchu kolejowym

Monika Półbratek
2026-04-20 22:05

Na linii kolejowej Warszawa – Dęblin późnym popołudniem 20 kwietnia doszło do wypadku. Pociąg InterCity relacji Bydgoszcz – Rzeszów na trasie Łaskarzew – Sobolew potrącił pieszego na torach. Zdarzenie spowodowało wieczorem duże utrudnienia w ruchu kolejowym.

i

Zdjęcie ilustracyjne

„Utrudnienia w ruchu pociągów na linii Warszawa – Dęblin (na odcinku Łaskarzew – Sobolew). Niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane, kursujące w skróconej relacji. Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl – informują Koleje Mazowieckie.

Przeczytaj także:
Potrącenie pieszego na torach w Siedlcach! Interweniował śmigłowiec LPR
Siedlce: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku. 21-latek miał położyć…
Tragiczny wypadek na torach w powiecie łukowskim. 77-latek wjechał pod pociąg
