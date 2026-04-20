„Utrudnienia w ruchu pociągów na linii Warszawa – Dęblin (na odcinku Łaskarzew – Sobolew). Niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane, kursujące w skróconej relacji. Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl” – informują Koleje Mazowieckie.
Na trasie Łaskarzew – Sobolew pociąg InterCity potrącił pieszego. Wypadek spowodował utrudnienia w ruchu kolejowym
2026-04-20 22:05
Na linii kolejowej Warszawa – Dęblin późnym popołudniem 20 kwietnia doszło do wypadku. Pociąg InterCity relacji Bydgoszcz – Rzeszów na trasie Łaskarzew – Sobolew potrącił pieszego na torach. Zdarzenie spowodowało wieczorem duże utrudnienia w ruchu kolejowym.