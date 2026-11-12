NoveKino Siedlce zaprasza na film „O czym sobie nie mówimy” w ramach cyklu Oczami Kobiet

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-11-12 12:30

Kolejne spotkanie w ramach lubianego przez Siedlczanki cyklu „Oczami Kobiet” już w środę 18 listopada w NoveKino Siedlce. Tego dnia o godz. 19.00 będzie można spotkać się w kobiecym gronie na seansie filmu pt. „O czym sobie nie mówimy”.

Wnętrze baru w NoveKino Siedlce z ladą i menu. O cyklu Oczami Kobiet przeczytasz na portalu Eska Siedlce.
Autor: Monika Półbratek

– Drogie Panie, już 18 listopada kolejne spotkanie z cyklu Oczami Kobiet! Zagramy film „O czym sobie nie mówimy”, a w nim przyjrzymy się historii dwóch małżeństw, które starają się przezwyciężyć kryzys w wieloletnich już związkach. Czy uda się uniknąć rozstania? Jak poukładają się ich życia? Czy nikt nie ucierpi? Film będzie odpowiedzią na wszystkie pytania! PS bez obaw, nie samymi rozterkami człowiek żyje, nie zabraknie też dawki humoru! – zapowiada Aleksandra Lesik, specjalistka ds. marketingu w NoveKino Siedlce.

Uwaga, oprócz pokazu filmu na Panie czekać będzie coś specjalnego!

Dodatkową atrakcją będzie spotkanie z niezwykle inspirującą kobietą, która niesie za sobą ogrom pomysłów i wsparcia dla Pań przy rozwijaniu skrzydeł – Dorota Wolska – coach. Nie zabraknie również związanych z tym upominków!

Film i spotkanie już 18 listopada o godz. 19.00 w NoveKino Siedlce. Więcej na ten temat w repertuarze kina: https://www.novekino.pl/kina/siedlce/oczami-kobiet.php

NoveKino Siedlce zaprasza na film „O czym sobie nie mówimy” w ramach cyklu Oczami Kobiet
Autor: NoveKino Siedlce/ Materiały prasowe

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