Uniwersytet w Siedlcach zaprasza 4 marca na uczelnianą Giełdę Pracy „Kariera 2.0” z udziałem autora podcastu ŻURNALISTA

– Uniwersytecka Giełda Pracy „Kariera 2.0” to wydarzenie, które skierowane jest do studentów, absolwentów oraz wszystkich osób planujących rozwój swojej ścieżki zawodowej. Giełda będzie doskonałą okazją, by zrobić świadomy krok w stronę przyszłości i poznać potencjalnych pracodawców, zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy, staży oraz skonsultować swoje plany zawodowe. – zapowiada Beata Gałek, rzecznik prasowy Uniwersytetu w Siedlcach.

W programie wydarzenia znalazły się m.in.: spotkania z pracodawcami oraz prezentacje ofert pracy i staży, a także konsultacje i warsztaty wspierające rozwój kariery.

Szczególnym punktem programu będzie spotkanie z Dawidem Swakowskim – autorem podcastu „ŻURNALISTA – rozmowy bez kompromisów”. Gość specjalny opowie o kulisach prowadzenia rozmów „bez kompromisów”, odwadze w zadawaniu trudnych pytań, odpowiedzialności za słowo oraz o konsekwentnym budowaniu marki własnej.

„Uniwersytecka Giełda Pracy. Kariera 2.0” to nie tylko targi pracy, ale przede wszystkim przestrzeń inspiracji, wymiany doświadczeń i świadomego planowania przyszłości zawodowej.

Program wydarzenia oraz rejestracja – na stronie: https://wydarzenia.uws.edu.pl/