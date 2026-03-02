Uniwersytet w Siedlcach zaprasza 4 marca na uczelnianą Giełdę Pracy „Kariera 2.0” z udziałem autora podcastu ŻURNALISTA

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-03-02 22:37

Biuro Karier UwS zaprasza wszystkie osoby zainteresowane rozwojem zawodowym na Uniwersytecką Giełdę Pracy „Kariera 2.0”, która odbędzie się już w najbliższą środę, 4 marca 2026 roku, na kampusie Uniwersytetu w Siedlcach, przy ulicy ul. Żytniej 39. W wydarzeniu weźmie udział gość specjalny – Dawid Swakowski – autor popularnego podcastu „Żurnalista”.

Uniwersytet w Siedlcach zaprasza 4 marca na uczelnianą Giełdę Pracy „Kariera 2.0” z udziałem autora podcastu ŻURNALISTA

i

Autor: Uniwersytet w Siedlcach/ Materiały prasowe

– Uniwersytecka Giełda Pracy „Kariera 2.0” to wydarzenie, które skierowane jest do studentów, absolwentów oraz wszystkich osób planujących rozwój swojej ścieżki zawodowej. Giełda będzie doskonałą okazją, by zrobić świadomy krok w stronę przyszłości i poznać potencjalnych pracodawców, zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy, staży oraz skonsultować swoje plany zawodowe. – zapowiada Beata Gałek, rzecznik prasowy Uniwersytetu w Siedlcach.

W programie wydarzenia znalazły się m.in.: spotkania z pracodawcami oraz prezentacje ofert pracy i staży, a także konsultacje i warsztaty wspierające rozwój kariery.

Szczególnym punktem programu będzie spotkanie z Dawidem Swakowskim – autorem podcastu „ŻURNALISTA – rozmowy bez kompromisów”. Gość specjalny opowie o kulisach prowadzenia rozmów „bez kompromisów”, odwadze w zadawaniu trudnych pytań, odpowiedzialności za słowo oraz o konsekwentnym budowaniu marki własnej.

„Uniwersytecka Giełda Pracy. Kariera 2.0” to nie tylko targi pracy, ale przede wszystkim przestrzeń inspiracji, wymiany doświadczeń i świadomego planowania przyszłości zawodowej.

Program wydarzenia oraz rejestracja – na stronie: https://wydarzenia.uws.edu.pl/

Uniwersytet w Siedlcach zaprasza 4 marca na uczelnianą Giełdę Pracy „Kariera 2.0” z udziałem autora podcastu ŻURNALISTA

i

Autor: Uniwersytet w Siedlcach/ Materiały prasowe
Przeczytaj także:
Prezydent odebrał symboliczny klucz z rąk marszałka: Siedlce są już oficjalnie …
Studenci
targi pracy
Uniwersytet w Siedlcach
Żurnalista wywiad
Giełda Pracy