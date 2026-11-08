Za nami „Dzień teatru i improwizacji” w Łukowskim Ośrodku Kultury. Zobacz zdjęcia!

Popołudniowe spotkanie z teatrem rozpoczęło się monodramem pt. „Ja… siostra Fridy” w wykonaniu Marioli Chmielewskiej z Łukowskiego Ośrodka Kultury. Spektakl, inspirowany życiem i twórczością meksykańskiej malarki Fridy Kahlo, przybliżył widzom historię kobiety, której życie naznaczone było cierpieniem, trudnymi doświadczeniami, ale także niezwykłą pasją do sztuki. Osobista i pełna emocji opowieść stała się okazją do refleksji nad siłą, wrażliwością i niezłomnością ludzkiego ducha. Scenariusz i reżyserię przygotował instruktor ŁOK ds. recytacji Sławomir Żyłka.

Następnie na scenie zaprezentowała się Marta Łaska z Teatru In Art w monodramie pt. „A imię me – Manipulacja”. Spektakl, przybierający formę przewrotnego wykładu, odsłonił mechanizmy wpływania na innych i skłonił publiczność do zastanowienia się nad tym, jak łatwo można poddać się manipulacji. Warto podkreślić, że monodram został wcześniej doceniony podczas finałów Teatru Jednego Aktora „Sam na Scenie” w Słupsku, gdzie zdobył I nagrodę, Nagrodę Publiczności oraz Nagrodę Towarzystwa Kultury Teatralnej. Za wykonanie, scenariusz i reżyserię odpowiadała sama aktorka - Marta Łaska.

Finałem teatralnego spotkania był „ŁOK-owski Wieczór Komedii Improwizowanej” w wykonaniu grupy MMS im pro, działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rudzie-Hucie. Łukowska publiczność mogła przekonać się, jak wiele możliwości kryje w sobie teatr improwizowany. Artyści zaprezentowali komediową odsłonę teatru, w której spontaniczność, kreatywność i interakcja z widzami odgrywały szczególną rolę. Na scenie wystąpili: Barbara Szarwiło, Marcin Nawrocki, Marcin Woszczewski i Szymon Woszczewski.

Dzień teatru i improwizacji w Łukowskim Ośrodku Kultury był okazją do spotkania z różnorodnymi formami teatralnymi. Od osobistych, poruszających historii, przez skłaniające do refleksji monodramy, aż po pełną energii i humoru improwizację. Wydarzenie pokazało, że teatr potrafi zarówno wzruszać i inspirować, jak i dostarczać doskonałej rozrywki.

Partnerem Dnia teatru i improwizacji była Pizzeria Da Grasso Łuków, która w przerwie występów przygotowała dla uczestników spotkania poczęstunek i herbatę.

Źródło: inf. pras. ŁOK