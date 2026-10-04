„Bing i opowieści o zwierzątkach” – seanse z konkursami HDD w Heliosie

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-10-04 16:25

W ramach cyklu „Helios dla Dzieci” – animacje, konkursy z nagrodami, najlepsze bajki dla dzieci oraz kino dla całej rodziny! Podczas najbliższych spotkań w Siedlcach, w dniach 10-11 października 2026r, o godzinie 10:30 będzie można obejrzeć serię „Bing i opowieści o zwierzątkach”.

Dzieci przy okrągłej kanapie w holu kina Helios. W tle bar z przekąskami. O seansach dla najmłodszych czytaj w Eska Siedlce.
Autor: Helios Siedlce/ Materiały prasowe

Helios dla Dzieci

– „Bing i opowieści o zwierzątkach” to coś więcej niż seans znanych i lubianych przygód króliczka i jego wesołej paczki. Na młodych widzów czekają również dodatkowe zabawy i zgadywanki, dzięki którym wizyta w kinie staje się jeszcze bardziej angażującym i niezapomnianym przeżyciem. To doskonała propozycja na wspólne rodzinne spędzenie czasu. Dołączcie do Binga i jego przyjaciół, aby przekonać się, że opowieści o zwierzątkach to wielka rzecz! – zachęca Aleksandra Gołoś, kierownik kina Helios Siedlce.

„Bing i opowieści o zwierzątkach” – seanse z konkursami HDD w Heliosie
Autor: Helios Siedlce/ Facebook

Fabuła bajek

„Bing i opowieści o zwierzątkach” to zestaw ciepłych, zabawnych historii, w których rezolutny króliczek i jego przyjaciele poznają świat natury oraz uczą się, jak troszczyć się o swoich mniejszych, czworonożnych i skrzydlatych, przyjaciół.

Sympatyczny Bing, którego nie sposób pomylić z żadnym innym bohaterem razem z Sulą, Pando, Koko i Flopem przeżywają kolejne przygody tym razem na wielkim ekranie!

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