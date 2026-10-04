„Bing i opowieści o zwierzątkach” – seanse z konkursami HDD w Heliosie

Helios dla Dzieci
– „Bing i opowieści o zwierzątkach” to coś więcej niż seans znanych i lubianych przygód króliczka i jego wesołej paczki. Na młodych widzów czekają również dodatkowe zabawy i zgadywanki, dzięki którym wizyta w kinie staje się jeszcze bardziej angażującym i niezapomnianym przeżyciem. To doskonała propozycja na wspólne rodzinne spędzenie czasu. Dołączcie do Binga i jego przyjaciół, aby przekonać się, że opowieści o zwierzątkach to wielka rzecz! – zachęca Aleksandra Gołoś, kierownik kina Helios Siedlce.
Fabuła bajek
„Bing i opowieści o zwierzątkach” to zestaw ciepłych, zabawnych historii, w których rezolutny króliczek i jego przyjaciele poznają świat natury oraz uczą się, jak troszczyć się o swoich mniejszych, czworonożnych i skrzydlatych, przyjaciół.
Sympatyczny Bing, którego nie sposób pomylić z żadnym innym bohaterem razem z Sulą, Pando, Koko i Flopem przeżywają kolejne przygody tym razem na wielkim ekranie!
Ważne informacje:
- Data: 10 i 11 października 2026r, o godzinie 10:30 w Heliosie
- Czas trwania filmu: 74 min.
- Przed seansem czekać będą na uczestników quizy i zagadki do rozwiązania!
- Więcej: https://helios.pl/siedlce/kino-helios/helios-dla-dzieci