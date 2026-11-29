– Ale, że dzieci jest dużo, a Mikołaj jest tylko jeden, to poprosił o pomoc Kulinarne Poddasze! Na jego prośbę ekipa Elfów i Śnieżynek zaplanowała magiczne warsztaty, a w nich coś plastycznego, kreatywnego i smacznego! Szukajcie szczegółów na plakacie! – zapowiada Aleksandra Lesik, Specjalista ds. marketingu w NoveKino Siedlce.

Będzie można wybierać spośród kilku różnych seansów filmowych dla dzieci i młodzieży!

PS Jedna Śnieżynka ma niezwykłe zdolności plastyczne i chętnie zmaluje na waszych buźkach świąteczne cuda!

Atrakcje będą dostępne dla Państwa 5 i 6 grudnia w foyer kina, start 30 minut przed pierwszym seansem, aż go godz. 16.00! Zapowiada się więc kilka godzin dobrej zabawy! Nie zapominajmy jednak, że Mikołaj zaprosił Was do kina, z atrakcji skorzystajcie więc przed lub po wybranym przez siebie filmie! Wszystkie atrakcje są w cenie biletu do kina!