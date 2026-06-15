Oszukana metodą „na policjanta” 76-latka z Siedlec straciła ponad 70 tys. zł!

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-06-15 12:14

Kolejna Siedlczanka padła ofiarą wyłudzaczy i straciła oszczędności. 76-letnia mieszkanka miasta padła ofiarą oszustwa metodą „na policjanta”. Kobieta była przekonana, że pomaga w rzekomej akcji zabezpieczania swoich oszczędności. Wpłaciła oszustom we wpłatomatach łącznie ponad 70 tys. zł. Siedlecka policja apeluje o ostrożność i przypomina, że funkcjonariusze nigdy nie proszą mieszkańców o przekazywanie im pieniędzy czy wykonywanie wpłat na wskazane rachunki.

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Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Prawa dłoń osoby, prawdopodobnie dorosłej, trzyma białą torbę zakupową. Dłoń jest lekko zaciśnięta, z widocznymi żyłami i delikatnymi zmarszczkami na skórze, jej barwa to średni odcień brązu. Rękaw ciemnego płaszcza lub marynarki z szarym mankietem swetra wystaje po lewej stronie obrazu. W tle widoczne jest rozmyte, jasne pomieszczenie z niewyraźnymi elementami architektonicznymi w odcieniach szarości i beżu.

Siedlecka policja poinformowała dziś, że do wyłudzenia pieniędzy doszło w ubiegły czwartek, 11 czerwca. Nieznana osoba, podszywając się pod funkcjonariusza Policji, skontaktowała się z 76-letnią kobietą telefonicznie.

Rozmówca przekonywał seniorkę, że jej oszczędności są zagrożone i dla ich ochrony konieczne jest pilne przekazanie pieniędzy na specjalny „rachunek techniczny”. Kobieta uwierzyła w przedstawioną historię. Działając zgodnie z instrukcjami oszusta, dokonała kilku wpłat gotówkowych przy użyciu kodów BLIK we wpłatomatach. Łączna kwota przekazanych pieniędzy wyniosła ponad 70 000 złotych. Dopiero po zakończeniu transakcji okazało się, że padła ofiarą przestępstwa. Sprawca, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził pokrzywdzoną w błąd co do swojej tożsamości oraz rzeczywistego odbiorcy pieniędzy. – informuje kom. Ewelina Radomyska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Niestety, takie przypadki nie są rzadkością. Pomimo stale prowadzonych przez policję akcji prewencyjnych i informacyjnych, w mieście i powiecie siedleckim wciąż pojawiają się kolejne ofiary wyłudzeń. Dlatego w przypadku otrzymania podejrzanego telefonu, policjanci apelują o rozwagę, ostrożność i powstrzymanie się od podejmowania pochopnych decyzji.

– Oszuści bardzo często podszywają się pod funkcjonariuszy Policji, pracowników banków, prokuratorów lub innych instytucji zaufania publicznego. Ich celem jest wywołanie silnych emocji – strachu, presji czasu i poczucia zagrożenia, aby skłonić rozmówcę do szybkiego działania. – przypomina kom. Ewelina Radomyska.

Tymczasem pośpiech na ogół jest złym doradcą.

Jak nie dać się oszukać?

  • Policjant nigdy nie poprosi Cię o przekazanie pieniędzy, wypłatę oszczędności ani wpłatę środków na „bezpieczne” lub „techniczne” konto.
  • Nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom, których nie znasz, nawet jeśli podają się za funkcjonariuszy lub pracowników banku.
  • Nie wykonuj transakcji pod presją czasu i emocji.
  • Jeśli otrzymasz podejrzany telefon, rozłącz się i samodzielnie skontaktuj z najbliższą jednostką Policji lub swoim bankiem.
  • Porozmawiaj z bliskimi, szczególnie seniorami, o metodach działania oszustów.

Siedlecka Policja przypomina, że w przypadku podejrzenia próby oszustwa należy niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym 112 lub najbliższą komendą Policji.

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