Pierwsza edycja Dni Bibliotek Naukowych na Uniwersytecie w Siedlcach! Trzy dni pełne wiedzy, inspiracji i spotkań z nauką

Harmonogram tegorocznych Dni Biblioteki Naukowej został przygotowany z myślą zarówno o studentach i pracownikach uczelni, jak i wszystkich, zainteresowanych nauką, książką oraz świadomym korzystaniem z informacji.

Program Dni Bibliotek Naukowych na Uniwersytecie w Siedlcach:

4 listopada – bibliografia i spotkanie z historią

Pierwszy dzień wydarzenia rozpocznie się od Pogotowia Bibliograficznego, które będzie dostępne w godzinach 10.00–14.00 w Czytelni Internetowej (I piętro). Uczestnicy poznają podstawowe zasady tworzenia bibliografii, otrzymają praktyczne wskazówki, jak przygotować poprawny wykaz literatury, a także będą mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji.

Po południu, w godzinach 16.00–17.30, w holu głównym Biblioteki (I piętro) odbędzie się spotkanie autorskie z prof. Dariuszem Magierem, poświęcone książce „Książę narodowy. Rzeczpospolita Seweryna Czetwertyńskiego”. Będzie to okazja do rozmowy o publikacji, jej bohaterze oraz historii, która stała się inspiracją do jej powstania.

5 listopada – nauka krytycznego myślenia w świecie informacji

Drugi dzień upłynie pod znakiem edukacji medialnej i świadomego korzystania z zasobów informacyjnych. W godzinach 10.00–14.00 w Czytelni Zbiorów Specjalnych (II piętro) odbędą się warsztaty „Jak rozpoznać fake newsy”.

Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie wyszukiwać informacje naukowe, sprawdzać wiarygodność źródeł i autorów oraz rozpoznawać nieprawdziwe lub zmanipulowane treści. Poznają również praktyczne techniki weryfikacji informacji, porozmawiają o odpowiedzialności w sieci i przeanalizują konkretne przykłady. Warsztaty będą okazją do zdobycia umiejętności szczególnie ważnych we współczesnym świecie, w którym dostęp do informacji jest niemal nieograniczony, ale nie każda z nich zasługuje na zaufanie.

6 listopada – naukowcy jako żywe książki

Szczególnym punktem programu będą piątkowe spotkania pod hasłem „Naukowe żywe książki”, zaplanowane w godzinach 10.00–14.00 w Czytelni Zbiorów Specjalnych (II piętro).

Zamiast tradycyjnego wypożyczania książek uczestnicy będą mogli „wypożyczyć” czas naukowców i doktorantów, by przez 15–20 minut porozmawiać z nimi o ich zainteresowaniach, doświadczeniach i prowadzonych badaniach. To niecodzienna okazja, by zajrzeć za kulisy pracy naukowej, poznać różnorodność dyscyplin i przekonać się, jak fascynujące historie kryją się za naukowymi odkryciami.

W roli „żywych książek” wystąpią:

10.15 – dr Elżbieta Zaniewicz – „Naukowy rebranding: od iberyjskich bibliotek po Twoją supermoc na rynku pracy”.

– „Naukowy rebranding: od iberyjskich bibliotek po Twoją supermoc na rynku pracy”. 11.00 – dr Agata Opalska-Kasprzak – „Domniemanie niewinności – fundament sprawiedliwego procesu karnego”.

– „Domniemanie niewinności – fundament sprawiedliwego procesu karnego”. 11.30 – prof. Marcin Kruszyński – „Historia na nowo”.

– „Historia na nowo”. 12.00 – dr Adriana Dróżdż – „3 × Z: Zapytaj. Zbadaj. Zrozum. Od więzienia do sztucznej inteligencji”.

– „3 × Z: Zapytaj. Zbadaj. Zrozum. Od więzienia do sztucznej inteligencji”. 12.30 – dr Jerzy Mieczysław Szukalski – „Moja nauka rozpoczęła się i trwa nadal w bibliotece”.

– „Moja nauka rozpoczęła się i trwa nadal w bibliotece”. 13.00 – dr Rafał Dmowski – „Tajemnice archiwum”.

Pierwsza edycja Dni Bibliotek Naukowych to zaproszenie do spojrzenia na bibliotekę z nowej perspektywy – nie tylko jako miejsca, w którym można znaleźć potrzebną publikację, ale także przestrzeni, w której nauka staje się bliska, inspirująca i dostępna dla każdego.

Wszystkie wydarzenia odbędą się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu w Siedlcach, przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 9 w Siedlcach. Wstęp wolny! Na Pogotowie Bibliograficzne, warsztaty „Jak rozpoznać fake newsy” oraz spotkania z cyklu „Naukowe żywe książki” obowiązują jednak wcześniejsze zapisy. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: [email protected].

Źródło: inf. pras. UwS