Szymek Kowalczyk jest podopiecznym Fundacji Siepomaga, która prowadzi zweryfikowaną zbiórkę na jego leczenie: https://www.siepomaga.pl/szymon-kowalczyk. Tam można przeczytać więcej o chorobie chłopca – dystrofii mięśniowej Duchenne’a. Zbiórka prowadzona jest od wielu miesięcy, a wciąż nie udało się zebrać nawet 1 mln zł.

POSŁUCHAJ więcej o zbiórce na rzecz Szymona Kowalczyka z powiatu siedleckiego, chorego na DMD i o jego badaniach w Dubaju przed terapią genową:

– Na 16,5 miliona, które musimy zebrać, to jest bardzo mało. A prowadzimy zbiórkę od 22 grudnia 2025 roku, więc już prawie od roku. Staramy się jak możemy, zbieramy wszędzie, przy kościołach czy na jakichś festynach, no po prostu gdzie możemy, kto nam pozwoli gdzieś być z puszką czy rozstawić swoje stoisko. Naprawdę staramy się, ale jest bardzo mały przypływ tych pieniążków. Tym bardziej, że ja nie mam za bardzo pomocy ze strony rodziny, praktycznie sama walczę o Szymka i pomagają mi w tym jedynie wolontariusze, którym naprawdę bardzo serdecznie dziękuję. – mówi Agata Kozubaj, babcia Szymona i jego opiekunka adopcyjna.

Do Dubaju polecieli razem z Tymkiem Kalatą i jego mamą Renatą. Tymek, również chory na DMD, przeszedł już terapię genową, a teraz musiał wrócić na badania kontrolne. W tym samym czasie przebywało tam jeszcze kilku innych chłopców z Polski, chorujących na dystrofię mięśniową. Możliwość spędzania tam czasu z osobami mówiącymi w tym samym języku, a jednocześnie zmagającymi się z podobnymi problemami, była dla Szymka i jego babci niezwykle kojąca. Bardzo ułatwiało im to też komunikowanie się z lekarzami.

Szymon miał zostać dopiero zakwalifikowany do terapii genowej. W tym celu musiał przejść szereg różnych badań i testów. Były to badania sprawnościowe, sprawdzające, jak chłopiec funkcjonuje, a także badania na przeciwciała. Nie wszystkie wyniki były idealne, ale nie jest to duży problem.

– Dla Szymka wszystko było tam nowe. Język i osoby pracujące w tym szpitalu były dla niego niezrozumiałe, co było dla niego stresujące, ale przy pomocy Tymka i pani Renaty Kalaty, Szymek zaliczył testy sprawnościowe dobrze. Natomiast przeciwciała wyszły nam podwyższone. Jesteśmy cały czas w kontakcie z lekarzami z Dubaju i dostaliśmy wskazówki, co mamy robić, żeby zmniejszyć poziom tych przeciwciał. Ale to nie wyklucza Szymka z możliwości otrzymania terapii genowej. Złapał opryszczkę i między innymi to przyczyniło się do tego, że wyszedł nam podwyższony stan tych przeciwciał. – wyjaśnia pani Agata Kozubaj.

Od 24 września chłopiec jest na terapii sterydowej, która ma na celu między innymi poprawienie funkcjonowania jego mięśni. Bardzo ważna jest również rehabilitacja. Oczywiście specjalistyczne leki kosztują, a ćwiczenia rehabilitacyjne zajmują każdego dnia bardzo dużo czasu. Poza tym Szymek korzysta też z pomocy logopedy i psychologa. Opieka nad chłopcem jest więc dla pani Agaty pracą na pełny etat. Więcej o codziennej walce Szymona z dystrofią mięśniową, można usłyszeć w załączonym do tekstu materiale dźwiękowym.