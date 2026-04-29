Najzdolniejsi siedleccy uczniowie odebrali już stypendia Prezydenta Miasta Siedlce

Monika Półbratek
2026-04-29 21:23

Za nami uroczystość wręczenia stypendiów Prezydenta Miasta Siedlce (I i II stopnia) dla najzdolniejszej młodzieży za I semestr roku szkolnego 2025/2026. Wydarzenie odbyło się w poniedziałek, 27 kwietnia, w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach. Stypendia otrzymało ponad 700 uczniów z siedleckich szkół podstawowych i średnich. Zdjęcia prezentujemy w artykule w podziale na kilka galerii.

Najzdolniejsi uczniowie odebrali stypendia Prezydenta Miasta Siedlce
– To radosny dzień dla naszego miasta, bo wręczamy najzdolniejszym uczniom z naszego terenu, uczącym się w siedleckich szkołach, stypendia Prezydenta Miasta Siedlce. W tej edycji 721 uczniów otrzymuje stypendia za wybitne osiągnięcia w przeróżnych dziedzinach. Są to zarówno osiągnięcie naukowe, jak i sportowe czy kulturalne. Myślę, że to niezwykle ważny moment i duma dla naszych szkół, rodziców i wychowawców. – powiedział nam w dniu wręczania wyróżnień Prezydent Miasta Siedlce Tomasz Hapunowicz.

Stypendium Prezydenta Miasta Siedlce zostało ustanowione w celu wsparcia uczniów zdolnych, którzy mają wysoką średnią ocen oraz mogą poszczycić się osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub rekreacyjno-sportowymi na szczeblu regionalnym lub wojewódzkim (stypendium II stopnia) oraz na szczeblu ponadwojewódzkim bądź międzynarodowym (stypendium I stopnia).

Wszystkim uczniom, którym udało się uzyskać stypendia, serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych!

Przeczytaj także:
Siedlecka młodzież znów zwraca się do dorosłych. List uczniów Katolickiej Szkoł…
Czy granice uzależnień się zacierają? Głos młodego pokolenia wybrzmiał na Uniwe…
Siedlecka młodzież znów zwraca się do dorosłych. Przeczytaj otwarty list ucznió…
„Plastyczne Oscary” i mosty między pokoleniami. Wielki finał kampanii „Widzę – …
Siedlecka „Szóstka” świętuje w tym roku potrójny jubileusz. Z okazji 110-lecia …
