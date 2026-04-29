– To radosny dzień dla naszego miasta, bo wręczamy najzdolniejszym uczniom z naszego terenu, uczącym się w siedleckich szkołach, stypendia Prezydenta Miasta Siedlce. W tej edycji 721 uczniów otrzymuje stypendia za wybitne osiągnięcia w przeróżnych dziedzinach. Są to zarówno osiągnięcie naukowe, jak i sportowe czy kulturalne. Myślę, że to niezwykle ważny moment i duma dla naszych szkół, rodziców i wychowawców. – powiedział nam w dniu wręczania wyróżnień Prezydent Miasta Siedlce Tomasz Hapunowicz.

Stypendium Prezydenta Miasta Siedlce zostało ustanowione w celu wsparcia uczniów zdolnych, którzy mają wysoką średnią ocen oraz mogą poszczycić się osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub rekreacyjno-sportowymi na szczeblu regionalnym lub wojewódzkim (stypendium II stopnia) oraz na szczeblu ponadwojewódzkim bądź międzynarodowym (stypendium I stopnia).

Wszystkim uczniom, którym udało się uzyskać stypendia, serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych!

100

100

100