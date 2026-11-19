Zatrzymanie trzech pedofilów w dwóch województwach

– Na terenie województwa mazowieckiego i woj. lubelskiego przeprowadzono przeszukania i zatrzymania rzeczy u wytypowanych osób. W trakcie tych czynności zabezpieczono nośniki elektroniczne w postaci laptopów, twardych dysków i telefonów, na których ujawniono filmy i zdjęcia o charakterze pedofilskim. W wyniku przedmiotowych czynności zatrzymanych zostało 3 mężczyzn w wieku od 46 do 71 lat. – informuje prok. Bartłomiej Świderski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

Ogólnopolska operacja „INFERNO”

Działania te zostały przeprowadzone w ramach ogólnopolskiej operacji o kryptonimie „INFERNO”, wymierzonej przeciwko osobom produkującym, posiadającym i rozpowszechniającym materiały związane z seksualnym wykorzystywaniem małoletnich. Na terenie całego kraju zatrzymano 123 osoby w wieku od 18 do 73 lat. Z informacji przekazanych przez Prokuraturę Krajową wynika, że wśród zatrzymanych byli m.in. informatyk, lekarz i nauczyciel. Ustalono reż, że jeden z zatrzymanych wykonywał zdjęcia na terenie publicznych basenów. Przeprowadzono łącznie ponad 169 przeszukań i zabezpieczono 1094 urządzenia teleinformatyczne i nośniki danych (w tym telefony, komputery, laptopy, dyski, pendrive’y itp.), na których po wstępnej analizie ujawniono blisko 2,8 mln plików przedstawiających seksualne wykorzystanie małoletnich.

Wszystkie osoby zatrzymane zostały doprowadzone do miejscowych prokuratur na terenie całej Polski. Czynności procesowe z zatrzymanymi osobami przeprowadzili prokuratorzy z 67 jednostek prokuratury, w tym z 12 prokuratur okręgowych (Gliwice, Gorzów Wielkopolski, Rzeszów, Krosno, Toruń, Opole, Tarnów, Kielce, Siedlce, Warszawa, Warszawa-Praga, Tarnobrzeg, Piotrków Trybunalski, Zielona Góra i Płock) oraz 55 prokuratur rejonowych, m.in.: Częstochowa-Południe, Gdańsk-Wrzeszcz, Hrubieszów, Pruszcz Gdański, Pyrzyce, Suwałki, Tomaszów Lubelski, Września, Poznań-Wilda, Poznań-Stare Miasto i Zgorzelec.

Zarzuty i środki zapobiegawcze

Trzej mężczyźni zatrzymani na terenie województw mazowieckiego i lubelskiego zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Siedlcach, gdzie zostały im przedstawione zarzuty.

– Jednemu z nich zarzucono przechowywanie i posiadanie, w celu rozpowszechniania, treści pornograficznych z udziałem małoletnich oraz rozpowszechnianie tego typu treści za pośrednictwem sieci Internet przy użyciu programu peer-to-peer (P2P), tj. czynu z art. 202 § 3 kk, zaś dwóm pozostałym zarzucono przechowywanie i posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletnich, tj. czynu z art. 202 § 4a kk. Osoby te przyznały się do popełnienia zarzuconych im czynów i złożyły wyjaśnienia. – mówi prok. Bartłomiej Świderski.

Sąd Rejonowy w Siedlcach, uwzględniając wniosek prokuratora w tym zakresie, zastosował wobec jednego z podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju.

Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Siedlcach, czynności dowodowe nie zostały jeszcze zakończone i obejmują w szczególności analizę zawartości zabezpieczonych nośników danych.

Przestępstwo z art. 202 § 4a kk zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności, zaś czyn zabroniony z art. 202 § 3 kk zagrożony jest karą do 15 lat pozbawienia wolności.