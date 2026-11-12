Siedlecki Helios zaprasza na Kino Kobiet z filmem „Przepis na święta” już 18 listopada

– Drogie Panie, 18 listopada zapraszamy na pokaz z filmem „Przepis na święta”. To urocza historia, która przypomina, że najważniejsze w życiu są bliskość, akceptacja i umiejętność zrozumienia drugiego człowieka. W magicznej atmosferze Bożego Narodzenia, wśród zapachu domowych wypieków i niespodziewanych wydarzeń, bohaterowie przekonają się, że serce nie zawsze podąża za planem, a miłość potrafi pojawić się w najmniej oczekiwanym momencie. Bo czasem to właśnie uczucia okazują się najlepszym przepisem na szczęście. – zapowiada Aleksandra Gołoś, kierownik kina Helios Siedlce.

MOTYW WIECZORU

W środę 18 listopada przebieramy się za mikołajki.

ATRAKCJE WIECZORU

Chcesz poznać najnowsze trendy w modzie, nowinki kosmetyczne, chcesz zadbać o swoje zdrowie? Ten seans jest dla Ciebie! Pracownicy kina gwarantują niezapomniane emocje w babskim towarzystwie i niespodzianki od sponsorów!

Film i spotkanie już 18 listopada o 18.00. Więcej o filmie w repertuarze Heliosa: https://helios.pl/siedlce/kino-helios/kino-kobiet